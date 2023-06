Repubblica - Oggi il saluto di Kim al Maradona: futuro già scritto, ecco perché va via

Non ci sono dubbi per La Repubblica: Kim Min-jae, fresco di titolo di best defender of the season, appena un anno dopo il suo addio si trasferirà in Premier

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il miglior difensore del campionato se ne va. Non ci sono dubbi per La Repubblica: Kim Min-jae, fresco di titolo di best defender of the season, appena un anno dopo il suo addio si trasferirà in Premier League, al Manchester United. E il Napoli non può farci nulla. Questo è quanto si legge su La Repubblica: "Il Manchester United lo pagherà 60 e lo regalerà a Ten Hag per tentare l’assalto alla Premier League. Il Napoli non hapotuto pareggiare l’offerta di ingaggio e quindi è rassegnato a perdere il suo muro difensivo, una miscela esplosiva tra intelligenza tattica, un senso innato dell’anticipo e una frequenza di corsa che ha strabiliato la concorrenza".