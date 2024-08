Repubblica - Osimhen fa il turista milionario a Napoli, perchè Conte non prova a recuperarlo?

"Oggi Osimhen è un caso internazionale. Di quel contratto si avvale solo per guadagnare un ingaggio da star e vivere da turista milionario a Napoli, in attesa della cessione". Così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, descrive la paradossale vicenda che riguarda l'attaccante nigeriano in attesa di cessione.

"Non sente affatto il dovere di comportarsi da tesserato del Napoli: allenarsi e giocare. Né Conte pensa di inserirlo. Si limita a dire che Osimhen ha un accordo con il presidente. E si tira fuori. Giusto, ma da uomo di calcio e di società ha mai pensato che tentare il recupero di Osimhen come per Kvara e Di Lorenzo sarebbe un vantaggio tecnico ed economico, piuttosto che acquistare a cifra ancora da definire il 31enne Lukaku? Direte, non sono suoi i soldi. C’è un’altra domanda però: De Laurentiis gliel’ha chiesto?".