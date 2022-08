Repubblica si sbilancia: "Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli"

"Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli" si legge sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Keylor Navas in chiusura, sarà il nuovo portiere del Napoli" si legge sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica che dunque si sbilancia parlando di operazione ormai in dirittura d'arrivo. Da tempo il club azzurro tratta l'arrivo dell'estremo difensore di proprietà del Psg che in Francia è chiuso da Donnarumma e ha scelto Napoli per ritrovare continuità nell'anno del mondiale.