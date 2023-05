Rmc Sport - Il Psg incontra gli agenti di Kim, ma lui vuole solo l'Inghilterra

Non solo il Manchester United: su Kim min-jae c'è forte l'interesse del Paris Saint-Germain

Non solo il Manchester United: su Kim min-jae c'è forte l'interesse del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da Rmc Sport, infatti, il centrale coreano è nel mirino del ds Luis Campos che ne ha già parlato con l'entourage del calciatore ma al momento non c'è accordo anche perché il giocatore, nel caso, preferirebbe trasferirsi in Premier League.