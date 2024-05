Sky - ADL dà l'ok a Manna: può chiudere per Conte! Cifre e dettagli: l'intesa è vicina

Antonio Conte al Napoli: ci siamo! Nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte al Napoli: ci siamo! Nelle prossime 48 ore è in programma un nuovo e decisivo incontro tra il tecnico ed il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, per chiudere un'intesa definitiva. La trattativa va quindi avanti e tra le parti c'è ottimismo e volontà di chiudere per poter far partire le manovre di mercato e ridare slancio al Napoli.

Secondo Sky Sport, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il proprio via libera per chiudere l'accordo: appena si raggiungerà l'intesa definitiva, partirà la macchina contrattuale che richiederà un po' di tempo. Conte si legherà al Napoli con un contratto di tre anni a circa 8 milioni l'anno (tra parte fissa e bonus). Con Conte arriverà al Napoli anche Gabriele Oriali, che farà parte del staff dell'ex Inter. Non è detto, però, che Oriali ricoprirà il ruolo di team manager.