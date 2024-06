Sky - Caso Di Lorenzo, Napoli inflessibile: serviranno rapporti diplomatici

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato del caso Di Lorenzo.

Serviranno ancora dei rapporti diplomatici tra le parti affinché Di Lorenzo possa rimanere in maniera serena. Il rapporto va ricucito non con un braccio di ferro ma come era prima dello strappo”.