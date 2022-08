Sky - CR7-Napoli, Antony allo United e permanenza Osimhen rendono affare (quasi) impossibile: i dettagli

"Sarei sorpreso se Cristiano Ronaldo andasse al Napoli: per me ad oggi c'è solo l'1% di possibilità che possa andare al Napoli”.

"Sarei sorpreso se Cristiano Ronaldo andasse al Napoli: per me ad oggi c'è solo l'1% di possibilità che possa andare al Napoli”. Così Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni di Sky Sport 24. “L’operazione Osimhen-Man Utd è scemata nelle ultime ore, già da ieri, perché hanno preso Antony dall’Ajax per 100 milioni. E’ chiaro che il Manchester United aveva sondato questa possibilità tramite Jorge Mendes che era in trattativa col Napoli, ma ad oggi l'operazione con Osimhen-CR7 con lo United è molto complicata.

Cristiano Ronaldo al Napoli con Osimhen? No, ingolferebbe un reparto e andrebbe a cambiare completamente la fisionomia del Napoli. La porta non la chiudiamo definitivamente, chiaramente. Non è escluso resti al Manchester o che vada allo Sporting di Lisbona.

Resta aperta anche la soluzione Napoli, ma è meno praticabile di altre perchè l’operazione con gli azzurri aveva senso con la cessione di Osimhen e il Napoli avrebbe avuto un anno per sostituire Osimhen, perché l'anno prossimo non avrebbe potuto trattenere Ronaldo e pagargli l'ingaggio. Quindi avrebbe giovato per un anno di Cristiano Ronaldo e l'anno prossimo sostituivano Osimhen, un'operazione vantaggiosa economicamente e tecnicamente".