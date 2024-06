Sky - Di Lorenzo non si muove: Conte lo ribadirà anche all’agente

Tiene banco in casa Napoli la questione Giovanni Di Lorenzo: Conte lo ritiene un punto fermo e lo ribadirà anche all'agente del calciatore Giuffedi

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiene banco in casa Napoli la questione Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro attraverso il suo procuratore ha espreso la ferma volontà di andare via, e secondo quanto trapelato negli ultimi giorni avrebbe già un accordo con la Juventus. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, il nuovo allenatore Antonio Conte però non tiene neanche in considerazione la possibilità che Di Lorenzo parta.

Antonio Conte ritiene Giovanni Di Lorenzo un punto fermo del nuovo progetto tecnico e ribadirà anche all'agente del calciatore Mario Giuffedi che il capitano è al centro dei suoi piani. La stessa società del Napoli assisterà il tecnico leccese nella sua decisione, l'intenzione è infatti di tenerlo nonostante l'esplicita richiesta di cessione.

Intanto in mattinata il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha riportato la ricostruzione della chiamata tra Conte e Di Lorenzo che sarebbe quindi già avvenuta, con esito negativo: "Venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”. Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito la sua volontà: “Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società".