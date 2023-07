Sky - Domani summit a Dimaro col nuovo ds: le priorità del mercato, sistemata la casella portieri

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

TuttoNapoli.net

© foto di Ufficio Stampa dello Spezia Calcio

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Meluso è arrivato in ritiro, Micheli arriverà domani. Ci sarà un ulteriore riunione con Rudi Garcia per il difensore da prendere al posto di Kim, questa è la priorità del mercato. Il Napoli sta parlando con vari giocatori e agenti, si arriverà ad una scrematura per decidere su quale affondare il colpo veramente. Altro obiettivo del mercato è il centrocampista che arriverà al posto di Ndombele, forse due se Zielinski andrà alla Lazio o in Arabia Saudita.

Per adesso il Napoli ha concluso le operazioni dei portieri: Gollini, che torna a disposizione in prestito, e Caprile, che è stato preso dal Bari e andrà in prestito all’Empoli. Questo reparto è stato messo al sicuro per il presente e per il futuro. Un’altra priorità è il rinnovo di Osimhen, sarebbe per il Napoli forse quasi il colpo di mercato dell’estate”.