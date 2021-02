Sky - Emergenza totale per Gattuso: già fatta la formazione (obbligata) per il Granada

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto da Castel Volturno svelando quella che sarà la formazione obbligata per Gattuso in vista della sfida col Granata. Tante defezioni in difesa e in attacco. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Ecco le sue parole: "Formazione obbligata per Gattuso in vista del Granada. Ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui. A centrocampo Lobotka con Fabian ed Elmas alto come trequartista. In avanti ci sono Politano, Insigne e Osimhen".