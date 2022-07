Sky - Kim-Napoli, ci siamo: salvo sorprese, domani arriverà in Italia

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad accogliere Kim, difensore centrale che dovrebbe prendere il posto di Kalidou Koulibaly

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad accogliere Kim, difensore centrale che dovrebbe prendere il posto di Kalidou Koulibaly, andato al Chelsea nelle scorse settimane. Al momento, l'arrivo in Italia è previsto per domani - martedì 26 luglio - ma il programma potrebbe essere soggetto a cambiamenti. Se arriverà in mattinata, sarà subito il momento delle visite mediche, altrimenti si andrà mercoledì. Tendezialmente però, è domani il giorno dell'arrivo in Italia di Kim. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito.