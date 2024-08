Sky - L'Al-Ahli non molla Osimhen! Pronto rilancio per convincerlo ad accettare

L'Al-Ahli insiste per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano resta nel mirino del club arabo che è pronto a una nuova proposta, a un rilancio per convincerlo ad accettare come riferisce Gianluca Di Marzio.

"Gli arabi vogliono fare all-in per l'attaccante nigeriano. L'obiettivo è quello di aumentare l'offerta precedente, convincendo il giocatore ad accettare la loro proposta. Su Osimhen, però, rimangono vigili Chelsea e Paris Saint-Germain. Gli inglesi in particolare hanno intensificato i contatti nelle ultime ore, e prima di venerdì potrebbero presentare un'offerta al Napoli".