Sky - Lukaku, il Chelsea non dà l'ok a 30mln: il Napoli intanto sposta i soldi su Neres!

Il Napoli ha deciso di chiudere per David Neres: offerta al Benfica da 28 milioni di euro, bonus compresi. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che sottolinea che il club partenopeo conta di definire nel week end per farlo poi arrivare per le visite non prima di lunedì. Un giocatore offensivo in più per Conte da poter utilizzare subito.

Pur non essendo alternativi, la chiusura del brasiliano è dovuta anche al fatto che non si sblocca Lukaku, almeno per ora. Il Chelsea non ha ancora dato il via libera all'offerta da 25 milioni più 5 di bonus, se ne riparlerà più avanti, quando si avrà più chiara la situazione legata alla vendita di Osimhen ed il Napoli evidentemente avrà a disposizione nuove risorse. Per ora la necessità era aggiungere comunque un giocatore offensivo in più.