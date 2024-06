Sky - Massima sintonia Conte, ADL, Manna: per Kvara non c’è una sola possibilità d’addio

In casa Napoli si cerca di ristabilire l'ordine per la questione Khvicha Kvaratskhelia dopo le ultime ore.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli si cerca di ristabilire l'ordine per la questione Khvicha Kvaratskhelia dopo le ultime ore.

Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono allineati sulla questione e cercano di fare muro su quanto accaduto e far rispettare i contratti in essere.

Per l'attaccante georgiano la strada è una sola: si andrà avanti sul rinnovo già proposto dalla società. Inoltre, è stata rifiutata un'offerta non ufficiale del PSG da 100 milioni di euro, perché Antonio Conte quando ha firmato ha detto che voleva allenare Di Lorenzo e Kvara. Quindi non c'è una possibilità che Kvara possa lasciare Napoli. A rifirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'orignale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.