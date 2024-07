Sky - Osimhen-PSG, settimana chiave: si tratta col Napoli per accordo a metà strada

C’è da lavorare sulle cifre, perché il club parigino non è intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 120-130mln di euro.

La prossima, quella che inizierà tra qualche ora, può essere la settimana chiave sul fronte attaccanti per il Napoli, sia in entrata con la situazione legata a Romelu Lukaku, che in uscita. L’arrivo del belga è infatti legato alla cessione di Victor Osimhen.

Il PSG continua ad essere molto interessato al nigeriano, la settimana scorsa c’è stato un incontro diretto con l’agente del giocatore Roberto Calenda a Parigi. C’è da lavorare sulle cifre, perché il club parigino non è intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 120-130mln di euro. Servirà quindi trattare, non sarà semplice ma potrebbe trovarsi un accordo a metà strada tra gli 80mln che vorrebbe spendere il PSG e il valore della clausola che chiede il Napoli. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.