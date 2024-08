Ultim'ora Sky - Osimhen, sirene arabe (fino a ottobre) ma lui spera nei club europei fino al 30 agosto

Il Napoli ha chiuso per Lukaku, atteso in Italia all'inizio della prossima settimana per visite mediche e firme e subito disponibile per il Parma, ma intanto restano tanti dubbi sul futuro di Victor Osimhen.

Secondo la redazione di Sky Sport per il nigeriano ecco le prime sirene arabe, col mercato che lì chiuderà solo il 6 ottobre, ma il bomber azzurro prima vorrà aspettare il 30 agosto per capire se c’è qualche possibilità in Europa. D'altronde la sua priorità è sempre stata quella di giocare in Premier o al Psg, ma senza proposte concrete Osi potrebbe prendere in considerazione il campionato della Saudi Pro League come ultima chance.