Cds - Lukaku è del Napoli! Manna ha ottenuto tutti gli ok: 30mln più percentuale rivendita

Romelu Lukaku è il nuovo centravanti del Napoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando della trattativa chiusa ieri e sottolineando che "è stata dura, a tratti durissima, una specie di maratona di New York con un passaggio per le strade di Boston e Londra, ma alla fine il ds Manna è riuscito a chiudere l'affare con il Chelsea dopo due giorni di incontri". L'accordo s'è chiuso con l'ok di ADL per un trasferimento a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita che, secondo una serie di parametri, scalando le montagne - si legge - potrebbe arrivare anche a 15 milioni di euro.

L'attaccante della nazionale belga, autore di 21 gol nella scorsa stagione alla Roma, invece da tempo ha un accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 da 6 milioni netti a stagione, con i benefici del decreto crescita: se nei prossimi tre anni non sarà venduto, il club azzurro non dovrà versare null'altro, altrimenti andranno fatti un po' di calcoli. Il presente invece racconta di un affare anticipato nonostante la situazione di Osimhen che ora il ds Manna proverà a sbloccare.