Da Milano - Lukaku-Napoli, è fatta! Fissate le visite mediche

Romelu Lukaku è virtualmente un nuovo calciatore del Napoli. Il Chelsea ha accettato l'ultima offerta presentata dal Napoli: affare a titolo definitivo e un'operazione da 30 milioni di euro più il 30% della futura rivendita.

Il belga la prossima settimana è atteso in Italia per visite mediche e firma sul contratto. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su X scrive: “Romelu Lukaku sarà in Italia tra lunedì e martedì per sostenere le visite mediche del Napoli e firmare il contratto fino al 2027”.

