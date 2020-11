Sky - Problemi all'aereo, partenza rimandata a domani per evitare problemi coi contagi: le ultime

Era tutto pronto, meno che l’aereo. La vettura che avrebbe dovuto portare il Napoli a Bologna questa sera - per la gara di campionato in programma domani sera al Dall’Ara alle 18 - non ha voluto saperne di lasciare l’aeroporto di Capodichino dove la squadra di Gattuso era arrivata e già pronta alla partenza. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

Visti i problemi riscontrati e le operazioni che stavano andando per le lunghe, il club azzurro - anche per evitare qualsiasi inconveniente legato ai contagi dell’ultimo periodo - ha scelto di rimandare la partenza a domattina: arrivo a Bologna con pranzo, ultima riunione pre gara e poi tutti frutti allo stadio per il calcio d’inizio.