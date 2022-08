Sky - Raspadori, il Napoli arriva fino a 35mln con i bonus! Al Sassuolo non bastano: la situazione

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione legata a Giacomo Raspadori:

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione legata a Giacomo Raspadori: “Ci sono molti incastri in questa trattativa. Intanto la necessità del Sassuolo di dare a Raspadori un prezzo simile a Scamacca. La prima grande difficoltà è stata dunque dare un valore di grandezza a Raspadori. Ad oggi il Napoli è convinto di arrivare a 35 milioni bonus compresi ma questo non basta al Sassuolo. I bonus hanno una parte importante così come la percentuale sulla futura rivendita.

A differenza di Scamacca, Raspadori ha altri due anni di contratto e ciò significa che questo è l’ultimo mercato dove si può vendere ad un prezzo già alto, dopo andrebbe a calare. C’è una grande volontà di Raspadori che è andato a parlare con Dionisi. Il Napoli si tiene al momento un pò più basso perché ancora non ha venduto Fabian Ruiz che molto probabilmente andrà al Pais Saint Germain e di fatto Raspadori sarà il suo sostituto come importanza nel progetto e non come ruolo chiaramente"