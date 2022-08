Sky - Raspadori titolare in Coppa Italia, manca ancora l'intesa: nuovo contatto entro domani

Nella giornata di oggi ci sono stati altri contatti tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, alla ricerca dell'intesa definitiva.

Dopo la partita, dunque in serata, o al massimo nella giornata di domani i due club si riaggiorneranno e proseguiranno la trattativa, con l'obiettivo di avvicinarsi all'intesa definitiva per il passaggio in azzurro del numero 18. A riportarlo è Sky Sport.