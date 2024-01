Sky - Tutto fatto col Monza: Zerbin e Popovic alla corte di Palladino

Stesso percorso anche per il giovane attaccante serbo Popovic.

Tutto fatto per Alessio Zerbin, che nonostante la doppietta in semifinale di Supercoppa, andrà in prestito. Come scrive l'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale, l'esterno andrà in prestito al Monza. Con lui anche il nuovo acquisto Popovic (classe 2006)

Dopo la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999 ha raggiunto un accordo con il Monza per concludere la stagione in prestito.

Intesa raggiunta tra il club biancorosso e l'ex attaccante di Pro Vercelli e Cesena, e domattina dovrebbe formalizzarsi l'accordo. Stesso percorso anche per il giovane attaccante serbo Popovic.