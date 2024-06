Sportitalia - Caos Di Lorenzo, Conte ha ribadito a Giuffredi: “Farò la guerra per tenerlo!”. E la Juve non è gradita!

E’ da poco terminata la riunione fiume andata oggi in scena all’Hotel Parker’s per provare a definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo.

E’ da poco terminata la riunione fiume andata oggi in scena all’Hotel Parker’s per provare a definire il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha riferito su X le ultime sulla vicenda: “Summit Di Lorenzo finito. Toni sereni. Patto di non belligeranza fino al 30 giugno. Presenti Conte, Manna e Giuffredi. Conte sereno e disponibile ma la linea non cambia: “Farò la guerra per tenerlo”. Giuffredi conferma: “Mister, andiamo via”. Conte non gradisce che vada alla Juve”.