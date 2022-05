Sportitalia - Giuntoli e Spalletti a cena insieme: incontro su mercato e obiettivi da raggiungere

Tra gli argomenti della cena il mercato estivo e gli obiettivi da raggiungere.

TuttoNapoli.net

Conquistata la Champions League, al Napoli toccherà giocare domenica contro lo Spezia la gara che chiuderà la stagione. Il club azzurro ha già lo sguardo proiettato al futuro. Come riferito da Sportitalia, in questi minuti il direttore sportivo azzurro Giuntoli e Luciano Spalletti sono a cena insieme in un ristorante della città. Tra gli argomenti della cena il mercato estivo e gli obiettivi da raggiungere.