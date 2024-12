Tmw - Priorità al difensore centrale: spunta il nome giusto per gennaio

Difensore centrale, sopra ogni cosa: il ko a Buongiorno ha acuito una necessità che il Napoli già aveva, quella di andare a prendere un centrale di difesa per aumentare la scelta a disposizione di Antonio Conte. Il budget a disposizione di Manna per andare a comprare quallo che serve tuttavia non sarà all'altezza di quello estivo, per cui il nome di Ismajli sembra essere quello giusto, molto più di quello ipotizzato di Skriniar, fuori dalle scelte del PSG ma con costi proibitivi per le casse di un club italiano a livello di ingaggio.

A sinistra l'occasione Biraghi, ma deve partire Spinazzola

Per un arrivo praticamente certo in difesa, non sembrano esserci altre certezze per quello che riguarda il mercato azzurro: secondo Tuttomercatoweb.com a centrocampo serve un'alternativa a sinistra, visto che Spinazzola sembra già essere in uscita. Il nome spendibile è quello di Cristiano Biraghi, ai ferri corti con la Fiorentina dopo aver perso il posto da titolare con l'arrivo di Palladino. I buonissimi rapporti con il suo agente potrebbero facilitare il passaggio in azzurro.