Tuttosport - Basic in pugno! C'è accordo sulle cifre e lui non vede l'ora di venire a Napoli

Il Napoli ha in pugno Toma Basic dal Bordeaux in prestito con obbligo di riscatto. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Il suo agente ha già incontrato Giuntoli a Castel Volturno. Il calciatore sarebbe felice di vestire la maglia azzurra. L'affare sarà di circa 10 milioni di euro, bonus compresi. De Laurentiis, dunque, ha scelto lui come erede di Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito di un anno.