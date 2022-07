Tuttosport - Ribaltone a centrocampo: West Ham su Zielu e può rinnovare Fabian

S'è aperto uno spiraglio per la cessione di Piotr Zielinski al West Ham: il ds Giuntoli però ha chiesto 50mln di euro pagabili in 3 esercizi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Manovre a centrocampo per il Napoli. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma su Tuttosport, il club può arrivare al rinnovo di contratto di Fabian (con uno stipendio da 3,3mln di euro a stagione) mentre s'è aperto uno spiraglio per la cessione di Piotr Zielinski al West Ham: il ds Giuntoli però ha chiesto 50mln di euro pagabili in 3 esercizi.