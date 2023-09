Il dato incredibile sulla mancanza di cinismo sotto porta: l'analisi del CdS

Il Corriere dello Sport mette in evidenza questo dato, ricordando che tra le grandi soltanto la Roma ha fatto peggio

L’imprecisione del Napoli spicca dopo la terza giornata di Serie A: 6 reti a fronte di 66 tiri in porta e il 9.1% di precisione. Il Corriere dello Sport mette in evidenza questo dato, ricordando che tra le grandi soltanto la Roma ha fatto peggio

"Non c’è bisogno di studi particolari per rendersi conto ch’è tutto radiografato e che ormai niente sfugge: il Napoli ha avuto la capacità di costruirsi 66 opportunità, più banalmente ha tirato in 66 circostanze verso la porta avversaria ed è stato capace di regalarsi una gioia solo nel 9% dei casi - sei gol-, facendo meglio della Roma, ma (assai) peggio di qualsiasi altra grande. L’Inter, che ne ha già segnati otto, ha appena il 13,3% di freddezza; l’altra capolista, il Milan, è quella che nel derby se la passa meglio, con il 22,8%, qualcosina in meno della Fiorentina, alla quale non manca l’istinto del killer, evidentemente.