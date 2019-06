Il grande dilemma: James Rodriguez con o senza Insigne?

Nessuno oggi sa come andrà a finire. L'unica certezza, al momento, è la volontà del Napoli di acquistare James Rodriguez e la disponibilità del colombiano a tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. La trattativa è complessa per vari motivi, soprattutto economici, ma non impossibile. Riepilogando: James torna al Real Madrid perché il Bayern Monaco, dov'era in prestito da due anni e richiesto nell'estate del 2017 proprio da Ancelotti che lo aveva allenato in Spagna, non esercita il riscatto fissato a 42 milioni di euro. Ma i Blancos hanno altri piani, vogliono venderlo e far cassa. Il prezzo lo farà Florentino Perez ma è chiaro che i famosi 42 milioni rappresentino un punto di partenza. James guadagna oltre 6 milioni di euro a stagione ma il suo contratto scade nel 2021. Il Napoli diminuirebbe il suo stipendio ma allungherebbe gli anni con un quinquennale da circa cinque milioni (ma sulle cifre restiamo vaghi). Tutto chiaro, in teoria. Vedremo in pratica.

INSIGNE RESTA O VA VIA? - Ma la domanda è un'altra: James Rodriguez arriverebbe per giocare al fianco di Lorenzo Insigne, o al suo posto? Non è un azzardo, ma un dubbio lecito. Per diversi motivi. Uno su tutti: la strategia del Napoli è chiara e certi 'paletti economici' resisteranno anche con Ancelotti in panchina. James, studiato nel dettaglio, è un alter ego del napoletano. Hanno caratteristiche tecniche simili, entrambi sono del 1991 ed entrambi, eventualmente, diverrebbero proprietari dello stesso ingaggio. Insigne, infatti, guadagna esattamente quanto potrebbe percepire il colombiano. La cronaca: il 1 maggio, a casa Ancelotti, era stata raggiunta una tregua dopo i rumors primaverili. Si era anche parlato di possibile prolungamento di contratto per Insigne. Ad oggi, tutto tace. Lo stesso Raiola resta in silenzio. Il futuro di Insigne rimane in bilico. Fino a prova contraria, lui sta bene a Napoli e intende restarci. Ma un'offerta potrebbe stravolgere tutto. Sviluppi nei prossimi giorni.