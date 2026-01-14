Il Mattino: "Affare Lookman, il Napoli ci pensa! Raspadori può innescare il domino..."

di Arturo Minervini

"Affare Lookman, il Napoli ci pensa". Così titola l'edizione odierna de Il Mattino sull'attaccante nigeriano che l'Atalanta, dopo aver acquistato Giacomo Raspadori, vuol cedere in questo mercato di gennaio. Il quotidiano evidenzia però le difficoltà dell'operazione: "Il passaggio di Rapadori all’Atalanta scatena l’intreccio di mercato. Innanzitutto perché Lookman, ora, può davvero andare via dai nerazzurri: sul nigeriano (ancora in Coppa d’Africa) ci sarebbero i principali club turchi che, in questo mese di gennaio, sembrano quelli con la maggiore disponibilità economica.

Pronti ad accontentare i Percassi subito (ieri sono arrivati in Italia i dirigenti del Galatasaray). Ma ci sarà poi da convincere il calciatore. Il Napoli al nigeriano ha guardato sempre con interesse, ma il mercato a saldo zero impedisce qualsiasi ragionamento a titolo definitivo per l’esterno nerazzurro. Che, quindi, potrebbe finire presto altrove dribblando sia il Napoli che tutti gli altri club".