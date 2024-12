Il miglior primo tempo ed il peggior secondo tempo: Conte primo e furioso

Il Napoli vince ancora e (almeno momentaneamente) torna in vetta alla classifica confermando numeri straordinari, ma a far discutere è il secondo tempo e l'incredibile divario prestazionale tra le due frazioni. La squadra di Conte - furioso nel post-partita - domina letteralmente i primi 45 minuti, giocando forse il miglior primo tempo della stagione, portandosi sul doppio vantaggio con Anguissa e Rrahmani (su assist di Neres e palla inattiva procurata dal brasiliano, nuovamente imprendibile) e rischiando anche di dilagare contro un Genoa schiacciato e sballottato dall'ottimo fraseggio dei partenopei. Partita chiusa, almeno apparentemente, l'errore probabilmente fatto anche dal Napoli all'intervallo. E nel secondo tempo invece il copione quasi si ribalta, il Genoa alza baricentro e pressione senza avere molto da perdere e solo un grande Meret evita una beffa tremenda: il Napoli becca il 2-1 firmato Pinamonti, soffre per gran parte della ripresa e solo la giornata super del portiere azzurro, prima su Pinamonti e poi su deviazione di Ekuban nel recupero, permettono al gruppo di passare un sereno Natale.

Conte s'infuria

La vittoria non placa il nervosismo del tecnico del Napoli che in conferenza stampa esprime tutta la delusione per il secondo tempo, dopo averlo fatto negli spogliatoi direttamente alla squadra: "E' stato il primo tempo forse migliore da quando sono qui. Non c'era partita, il monito era di non farli rientrare in partita ed invece il secondo tempo è stato passivo. Abbiamo concesso un tiro dopo un minuto e poi il gol ha riacceso lo stadio. Dobbiamo difendere attaccando e non diventando passivi ed essere impauriti per non so cosa". Ed ancora: "Il secondo tempo ha deluso me e penso anche i ragazzi. Non fa parte della mia mentalità staccare così la spina. Sono arrabbiato, i ragazzi lo sanno".

Meret si prende la scena

Il protagonista a sorpresa, dunque, dopo un primo tempo chiuso sul doppio vantaggio ed un dominio totale, alla fine è Alex Meret. Spesso al centro delle critiche di parte della piazza, il portiere del Napoli è vicino al rinnovo del contratto ed in questa stagione ha più volte salvato gli azzurri, a partire dai rigori col Modena in Coppa Italia, passando per la gara con il Parma, quelle di Cagliari e Milano sponda rossonera fino ad arrivare a Marassi. Ne ha parlato anche il capitano Di Lorenzo nel post: "Noi all’interno del gruppo non abbiamo mai messo in dubbio le sue qualità, sono cose che vengono dall’esterno. Abbiamo sempre avuto fiducia in lui, è eccezionale e merita queste soddisfazioni. Ha fatto quattro-cinque interventi importanti, ce lo godiamo".