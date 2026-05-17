Ufficiale Il Napoli è in Champions League! E' la decima partecipazione dell'era De Laurentiis

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Il Napoli batte il Pisa e si qualifica matematicamente alla Champions League 2026-27. È la nona partecipazione alla massima competizione europea.

Il Napoli vince a Pisa e raggiunge la qualificazione alla Champions League 2026-27. È la nona partecipazione della storia del club. Con 73 punti in classifica, gli azzurri di Antonio Conte sono certi di chiudere il campionato nelle prime quattro. La matematica mette il sigillo su una stagione controversa che ha conosciuto alti e bassi, come quelli in questo finale di stagione che hanno portato a ritardare la qualificazione fino alla penultima giornata. Il Napoli però oggi ha raccolto ciò che contava: la conferma nella coppa più importante d'Europa per provare a riscattare il cammino europeo deludente di quest'anno.

Quanto vale l'accesso Champions

L'ultima Champions League 2025-26 ha portato una base di 18,62 milioni di euro solo per la fase campionato a ciascuno dei 36 club partecipanti. Alla cifra poi vanno sommati voci pesanti come botteghino, market pool (bonus legato ai diritti televisivi del mercato domestico e ranking UEFA), i premi Uefa per gara (2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per pareggio), per la classifica finale ed i bonus per passaggi turno:

qualificazione agli spareggi: 1 milione di euro a società;

qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società;

qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società;

qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società;

qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società;

vittoria in finale: 6,5 milioni.

Il Napoli in Champions League: storia e numeri

Per il club di De Laurentiis si tratta della sedicesima partecipazione ad una competizione europea negli ultimi 17 anni e - per quanto riguarda la nuova Champions League - il Napoli raggiunge la decima partecipazione alla fase a gironi/league phase della UEFA Champions League (senza contare il playoff perso del 2014 e le partecipazioni in Coppa campioni). Ecco il quadro completo:

Stagione - Risultato

Coppa Campioni

1987-88 - Coppa dei Campioni – 1° turno (eliminato dal Real Madrid)

1990-91 - Coppa dei Campioni – 1° turno (eliminato dallo Spartak Mosca)

Champions League

2011-12 - Ottavi di finale (eliminato dal Chelsea)

2013-14 - Fase a gironi (eliminato)

2014-15 - Playoff (eliminato dall'Athletic Bilbao)

2016-17 - Ottavi di finale (eliminato dal Real Madrid)

2017-18 - Fase a gironi (eliminato)

2018-19 - Fase a gironi (eliminato)

2019-20 - Ottavi di finale (eliminato dal Barcellona)

2022-23 - Quarti di finale (eliminato dal Milan, miglior risultato storico)

2023-24 - Ottavi di finale (eliminato dal Barcellona)

2025-26 - Fase a campionato (30° posto, eliminato)

2026-27 - Qualificato ✓