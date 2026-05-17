Conte a Dazn: "Formazione? Scelte normali di un allenatore che vede la settimana"
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Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto ai microfoni di Dazn
Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Inevitabile che non piaccia a nessuno perdere, soprattutto com'è accaduto col Bologna agli ultimi minuti. Bisogna resettare e prepararsi per la partita successiva, ossia quella di oggi, che per noi è una partita importante".
Ha spostato Di Lorenzo, gioca Elmas… Ci spiega le scelte di formazione?
"Sono scelte normali, di un allenatore che vede la settimana e fa delle scelte tecniche".
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