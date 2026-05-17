Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti: ecco chi andrebbe in Champions
La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League è più aperta che mai. Mancano ancora sei punti da assegnare e sono diverse le squadre coinvolte nella lotta: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como. Con l’Inter già certa della qualificazione, restano dunque tre posti ancora da definire.
Le ultime due giornate, almeno sulla carta, potrebbero persino generare uno scenario clamoroso: tutte e cinque le squadre potrebbero arrivare appaiate al secondo posto con 71 punti. Si tratterebbe di un’ipotesi complessa, che richiederebbe una combinazione molto particolare di risultati, ma che resta comunque possibile dal punto di vista matematico. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati:
- Napoli 1 punto fra Pisa e Udinese
- Juventus 3 punti fra Fiorentina e Torino
- Milan 4 punti fra Genoa e Cagliari
- Roma 4 punti fra Lazio e Verona
- Como 6 punti fra Parma e Cremonese
Se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti. Con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions League Juventus e Roma.
MILAN
MILAN-Napoli 2-1
Napoli-MILAN 1-0
Juventus-MILAN 0-0
MILAN-Juventus 0-0
MILAN-Roma 1-0
Roma-MILAN 1-1
Como-MILAN 1-3
MILAN-Como 1-1
TOTALE: 13 punti
NAPOLI
NAPOLI-Juventus 2-1
Juventus-NAPOLI 3-0
Milan-NAPOLI 2-1
NAPOLI-Milan 1-0
Roma-NAPOLI 0-1
NAPOLI-Roma 2-2
NAPOLI-Como 0-0
Como-NAPOLI 0-0
TOTALE: 12 punti
COMO
Napoli-COMO 0-0
COMO-Napoli 0-0
COMO-Juventus 2-0
Juventus-COMO 0-2
COMO-Milan 1-3
Milan-COMO 1-1
Roma-COMO 1-0
COMO-Roma 2-1
TOTALE: 12 punti
JUVENTUS
Napoli-JUVENTUS 2-1
JUVENTUS-Napoli 3-0
JUVENTUS-Milan 0-0
Milan-JUVENTUS 0-0
JUVENTUS-Roma 2-1
Roma-JUVENTUS 3-3
Como-JUVENTUS 2-0
JUVENTUS-Como 0-2
TOTALE: 9 punti
ROMA
ROMA-Napoli 0-1
Napoli-ROMA 2-2
Juventus-ROMA 2-1
ROMA-Juventus 3-3
Milan-ROMA 1-0
ROMA-Milan 1-1
ROMA-Como 1-0
Como-ROMA 2-1
TOTALE: 6 punti
Serie A Enilive 2025-2026
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|Pisa
|Napoli
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