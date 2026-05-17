Lobotka, ancora due partite e poi addio possibile: il Napoli ha già scelto il sostituto
Le prossime due partite potrebbero rappresentare le ultime apparizioni di Stanislav Lobotka con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista slovacco sarebbe sempre più vicino alla separazione dal club azzurro dopo sei stagioni vissute da protagonista. La volontà di cambiare aria, mai completamente nascosta negli ultimi anni, starebbe tornando d’attualità anche in vista dell’estate. Sul tavolo resta la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, esercitabile entro metà luglio, mentre il Napoli avrebbe già individuato il possibile erede.
L'erede di Lobotka gioca in casa
Si tratta di Billy Gilmour, centrocampista scozzese che raccoglierebbe le chiavi della regia azzurra dopo l’esperienza vincente di Lobotka, protagonista nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Il quotidiano sottolinea inoltre come il Napoli non abbia alcuna intenzione di rafforzare rivali italiane: in caso di addio, infatti, Lobotka verrebbe ceduto esclusivamente all’estero.
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