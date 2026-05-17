Conte-ADL, è già tutto deciso! Rai: sembra logico l’addio e ci sono già diversi indizi

vedi letture

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere stato già deciso lontano dai riflettori. A sostenerlo è Ciro Venerato nel corso del Tg Sport mattina, spiegando come Aurelio De Laurentiis, il tecnico azzurro e il ds Giovanni Manna abbiano già affrontato il tema in incontri riservati. “Non hanno più nulla da dirsi, si sono già detti tutto”, ha spiegato il giornalista, aggiungendo che la comunicazione ufficiale arriverà soltanto al termine della stagione. Secondo Venerato, il fatto che Napoli e Conte non abbiano ancora annunciato la prosecuzione del rapporto potrebbe far pensare “più logicamente a un’interruzione anticipata”.

Conte-De Laurentiis, addio senza tensioni

Il giornalista ha però sottolineato come, a differenza di altri addii eccellenti del passato, non ci sarebbero tensioni tra le parti: “Il rapporto umano tra De Laurentiis e Conte proseguirà comunque vada”. Restano inoltre da valutare gli scenari futuri. Conte piace ancora al Milan e continua a essere stimato da diversi dirigenti, tra cui Malagò per la Nazionale, mentre il Napoli avrebbe già sondato altri allenatori nonostante il contratto ancora in essere con il tecnico salentino.