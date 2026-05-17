Pisa-Napoli, le formazioni: ecco le scelte di Hiljemark e Conte
Ultima trasferta stagionale per il Napoli, chiamato a chiudere definitivamente il discorso Champions sul campo del Pisa. Agli azzurri servono tre punti per evitare qualsiasi calcolo e conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. La squadra di Antonio Conte arriva in Toscana dopo il ko contro il Bologna, seconda sconfitta nelle ultime tre gare al Maradona. Un passo falso che non ha compromesso la classifica, ma che ha riportato qualche tensione attorno a un finale di stagione che il Napoli vuole chiudere senza ulteriori complicazioni. Di fronte ci sarà un Pisa già virtualmente retrocesso, ma deciso a salutare la Serie A davanti al proprio pubblico con una prestazione d’orgoglio. Fischio d’inizio domenica alle 12 all’Arena Garibaldi, in contemporanea con le altre sfide decisive per la corsa europea. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.
In casa Pisa spazio alla coppia Moreo-Stojilkovic in attacco. A centrocampo spazio ad Hojholt insieme ad Aebischer e Akinsanmiro. Le principali sorprese arrivano dal Napoli. Out Milinkovic-Savic e De Bruyne, al loro posto spazio a Meret ed Elmas. Al posto dello squalificato Politano gioca Di Lorenzo, con Beukema che entra nei tre di difesa. Di seguito i due schieramenti.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.
Serie A Enilive 2025-2026
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