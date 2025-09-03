Il nuovo stadio è il sogno di ADL: "70mila posti e 8500 posti auto"

Il futuro del Napoli potrebbe presto parlare la lingua dei grandi investimenti infrastrutturali. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sta portando avanti con decisione l’idea di un nuovo stadio di proprietà e di un moderno centro sportivo, due progetti che segnerebbero una svolta storica per il club azzurro.

Il nuovo impianto dovrebbe sorgere a Poggioreale, con una capienza stimata di 70.000 posti e un’area parcheggio da 8.500 posti auto. L’investimento complessivo si aggirerebbe tra i 250 e i 300 milioni di euro, una cifra che testimonia la volontà di De Laurentiis di regalare al Napoli una casa all’altezza delle grandi ambizioni sportive e societarie. Parallelamente, il presidente sta lavorando anche alla realizzazione di un centro sportivo di proprietà.