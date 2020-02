Il retroscena di Auriemma: "Giua non è andato al VAR ma Abisso ha insistito per diversi minuti"

Anche sui quotidiani assume un ruolo centrale l'analisi del rigore non concesso a Milik dall'arbitro Giua durante Napoli-Lecce. A parlare dell'episodio è Raffaele Auriemma su Tuttosport, svelando un interessante retroscena sull'accaduto: "Il fischietto sardo - si legge - è stato irremovibile e non è andato a rivedere l’azione al video, nonostante il Var Abisso avesse insistito per alcuni minuti, con l’intento di evitargli una cantonata probabilmente decisiva ai fini del punteggio".

Ricordiamo che l'arbitro Antonio Giua ha risposto alle proteste dei calciatori azzurri con un labiale abbastanza chiaro: "Ho deciso io", in merito al fallo di Donati sul polacco che è costato anche l'ammonizione al calciatore azzurro