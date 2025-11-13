Ufficiale Infortunio Anguissa, che tegola! Il responso degli esami: c'è lesione di alto grado!

Una gran brutta notizia per il Napoli: Frank Anguissa ha riportato un infortunio grave, che lo terrà ai box per un bel po'. Si tratta di una lesione muscolare di alto grado e adesso è ufficiale. Lo si apprende dalla nota diramata dalla SSC Napoli:

"Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".