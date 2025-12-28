CLASSIFICA - Il Napoli risponde al Milan: azzurri secondi a -1
Il Napoli dopo sette sconfitte delle ultime nove partite lontano dal Maradona, torna a vincere fuori dalle mura amiche. Gli azzurri battono la Cremonese 2-0 e si portano all'inseguimento della capolista Milan, solo un punto di distacco per i campioni d'Italia. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Milan 35 (16 partite giocate)
Napoli 34 (16)
Inter 33 (15)
Juventus 32 (17)
Roma 30 (16)
Como 27 (16)
Bologna 25 (15)
Lazio 24 (17)
Atalanta 22 (16)
Udinese 22 (17)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (17)
Torino 20 (17)
Cagliari 18 (17)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (16)
Genoa 14 (16)
Hellas Verona 12 (16)
Pisa 11 (17)
Fiorentina 9 (17)
Politano a DAZN: "Anno da incorniciare! Sono maturato tanto, contento della continuità col nuovo modulo"
