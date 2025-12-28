Politano a DAZN: "Anno da incorniciare! Sono maturato tanto, contento del nuovo modulo"
Nel post-partita di Cremonese-Napoli 2-0, l'esterno azzurro Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Come ti ha cambiato Conte?
"Penso di essere maturato tanto a livello tattico nell'ultimo anno e mezzo, sono contento di trovarmi bene in questo nuovo modulo e in generale di quello che stiamo facendo".
Bilancio del 2025?
"Per i tifosi e per noi è stato un 2025 spettacolare, abbiamo portato a casa due trofei. Adesso ci prepariamo al meglio, nel 2026 vogliamo portare a casa ancora tanti successi".
