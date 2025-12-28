Gutierrez a DAZN: "Sto imparando il calcio italiano. Girona e Napoli hanno punti in comune"

vedi letture

Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17ª giornata di Serie A.

Come sta andando con Conte e col Napoli?

"Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa squadra. Sto imparando il calcio italiano, molto diverso da quello spagnolo: sono molto felice".

Cosa ti chiede in modo specifico Conte?

"Prima di tutto, di rimanere concentrato sull'aspetto difensivo e poi in quello offensivo".

Sei stato a Girona: ha punti in comune col Napoli?

"Sì, sono stato tre anni a Girona. La Spagna è molto diversa da Napoli, ma Girona e Napoli hanno dei punti in comune".