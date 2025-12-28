Gutierrez a DAZN: "Sto imparando il calcio italiano. Girona e Napoli hanno punti in comune"
TuttoNapoli.net
Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17ª giornata di Serie A.
Come sta andando con Conte e col Napoli?
"Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa squadra. Sto imparando il calcio italiano, molto diverso da quello spagnolo: sono molto felice".
Cosa ti chiede in modo specifico Conte?
"Prima di tutto, di rimanere concentrato sull'aspetto difensivo e poi in quello offensivo".
Sei stato a Girona: ha punti in comune col Napoli?
"Sì, sono stato tre anni a Girona. La Spagna è molto diversa da Napoli, ma Girona e Napoli hanno dei punti in comune".
Pubblicità
Zoom
Politano a DAZN: "Anno da incorniciare! Sono maturato tanto, contento della continuità col nuovo modulo"
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Conte a DAZN: "2025 bellissimo, ma non pronti a livello di struttura. Su Hojlund? Sta diventando dominante"
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com