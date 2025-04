Ultim'ora Infortunio Juan Jesus, Sky: "Rischio stagione finita"

Esami strumentali per Juan Jesus: il difensore del Napoli - infortunatosi nella sfida contro l'Empoli - ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il rischio è che la stagione del brasiliano - che è anche in scadenza di contratto - sia terminata in anticipo, come spiega Sky Sport.

"Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nella nota ufficiale del club azzurro di oggi pomeriggio.