Ultim'ora Infortunio Neres, Sky: escluse lesioni! Ecco i tempi di recupero

Arrivano conferme sull’infortunio di David Neres rimediato nel secondo tempo di Lazio-Napoli. L’esterno brasiliano era stato costretto al cambio al 69’ dopo un movimento innaturale del piede sinistro, lasciando il campo visibilmente dolorante. Nella giornata successiva al match dell’Olimpico, il calciatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Come comunicato ufficialmente dal club azzurro, “David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra”.

Escluse dunque lesioni. La nota prosegue spiegando che “il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Infortuni di questo tipo richiedono solitamente uno stop tra i 7 e i 10 giorni. Neres salterà certamente Napoli-Verona di mercoledì 7 gennaio, mentre l’obiettivo dello staff medico è recuperarlo per il big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio. Le sue condizioni resteranno monitorate giorno per giorno, anche alla luce del fitto calendario che attende la squadra di Conte.