Infortunio Olivera, esclusa rottura legamenti del ginocchio: la prima diagnosi

L'infortunio occorso a Mathias Olivera in Uruguay-Panama non sembrerebbe così grave come invece si temeva. Secondo le notizie che arrivano dall'Uruguay e la prima analisi dei medici della Celeste, non si evidenzierebbe nessuna rottura dei legamenti del ginocchio sinistro, ma solo una distorsione senza interessamento di menisco e crociato. Ci sarebbe da stabilire soltanto il grado della distorsione. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, dopo gli esami clinici ai quali si sottoporrà il nuovo acquisto del Napoli.