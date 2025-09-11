Ufficiale

Infortunio per Contini! C'è frattura alla mano: il bollettino medico del club

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:29
di Pierpaolo Matrone

Infortunio in casa Napoli. Come comunicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale, Nikita Contini è costretto a fermarsi ai box a causa di un problema alla mano destra. Di seguito il report dell'ultimo allenamento:

"Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra".