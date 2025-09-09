Infortunio Rrahmani, spunta già la data del rientro: diagnosi non è stata tremenda

Amir Rrahmani salterà la partita di sabato al Franchi con la Fiorentina, tanto per cominciare. E poi, con ogni probabilità, anche la prima trasferta di Champions a Manchester con il City. La diagnosi relativa all’infortunio rimediato venerdì con il Kosovo a Basilea contro la Svizzera non è stata tremenda, ma il problema muscolare è evidente e va trattato con la massima cautela.

Ma quali saranno i tempi di recupero? Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, l'idea più verosimile è che Rrahmani sarà arruolabile per la prossima giornata di campionato, in agenda il 22 settembre al Maradona contro il Pisa. Con una finestrina con vista su Manchester da lasciare appena socchiusa: un recupero super sprint non sembra possibile in virtù della lesione, ma nello sport e con gli sportivi non si sa mai. Si vedrà, a suo tempo.

Ecco la nota di ieri: "In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".