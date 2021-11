Insigne bocciato, c'è pure un 4 sui giornali: "Soffre la pressione, si mangia un gol e sbaglia tutto"

Lorenzo Insigne bocciato, come molti suoi compagni, dopo la gara dell'Italia contro l'Irlanda del Nord finita zero a zero. Voti bassi per il capitano del Napoli sui quotidiani oggi in edicola.

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Falsissimo nove, prima punta solo per obbligo di schema, svaria tra le linee, arretrando anche molto, cercando “luce” nella giungla irlandese. Didascalico nelle conclusioni (un paio) nel primo tempo, cercando sempre traiettorie arcuate, di interno e di esterno destro. Prova a essere più incisivo a inizio ripresa, senza riuscirci".

Voto 4 per La Gazzetta dello Sport

"Altro caso di pressione da maglia. Insicuro, impreciso, ha la chance e se la mangia, fa spesso scelte sbagliate. Finalmente s'è capito che non può fare il falso 9?".