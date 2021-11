Insigne esce dal campo, il Napoli si risveglia: Spalletti doveva farlo prima

Minuto 74, doppio cambio con Lorenzo Insigne che lascia il terreno di gioco per far posto a Mertens e Elmas che subentra a Lozano. Da quel momento il Napoli cambia passo, cambia volto, si libera probabilmente mentalmente. Si riscopre leggero, forse perchè non c'era più niente da perdere. L'ingresso di Mertens da sostanza alla manovra offensiva, Dries si butta nella mischia e dà quel sostegno che invece era mancato da Insigne praticamente per tutta la gara.

Spalletti non è uno timido. Non si fa certo problemi a tirar fuori un capitano, la sua storia lo sottolinea. Quest'oggi a San Siro, però, bisognava trovare il coraggio di farla prima quella mossa. Per il bene della squadre e di un Insigne in evidente difficoltà.